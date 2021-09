Wer bezahlt die Musik?

Axel Brüggemann hat einige Reaktionen erhalten, als er in seiner Kolumne davon sprach, dass die Macht der Musiklabels vorbei sei. Wie er seine Rolle als Journalist einordnet und warum er der festen Überzeugung ist, dass die Gemeinschaft Klassik weiterhin finanzieren sollte, erläutert er in diesem neuen Beitrag.

Nachdem ich an dieser Stelle hinterfragt hatte, wer heute eigentlich die Macht in der Klassik hat, bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Auf jeden Fall nicht mehr die Plattenfirmen und nicht mehr die Bewegtbild-Produzent*innen und Fernsehanstalten, sondern die Opernhäuser, Festspiele, Orchester und Veranstalter*innen. Dann bekam ich in den letzten Wochen persönlich zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn die einst Mächtigen noch einmal versuchen, ihre Muskeln spielen zu lassen.

Die Plattenfirmen sind erbost

Gleich mehrere Intendanten erzählten mir: „Axel, was ist da denn los, der Chef dieser Film-Firma, redet dauernd über deinen Kommentar, und dass er doch einen Job für dich gehabt hätte, und dass das jetzt natürlich nichts mehr würde.“ Und dann war da noch die SMS aus einer großen deutschen Plattenfirma: „Ich habe immer meine schützende Hand über Dich gehalten – aber damit ist nun Schluss. Du schreibst CD-Texte und kritisierst uns gleichzeitig. Das geht nicht!“

Okay – kurze Einordnung: Ich bin freier Journalist, arbeite nach bestem Wissen und Gewissen. Mal informativ, mal aufklärerisch, mal erklärend, mal kritisch. Mal für Orchester, mal für Sender, mal für Zeitungen, mal für Verlage.

Kritischer Journalismus ist ausgerechnet in der Kultur eher selten

Kurzer Exkurs in das Feld der Kritik: Was ist das bitteschön für eine Haltung? Die Annahme, dass Journalist*innen, denen man schon einmal einen Auftrag erteilt hat, sofort aufhören, generell kritisch zu sein?

Mir ist schon klar, dass gerade in der Klassik, wo freie Lokal-Kritiker*innen mit 30 oder 50 Euro pro Opern-Kritik abgespeist werden, nur schwer „investigativer“ oder „unabhängiger“ Journalismus zu erwarten ist. Was in der Politik, in der Wirtschaft, ja selbst im Sport normal ist, kritischer Journalismus, ist ausgerechnet in der Kultur eher selten!

Dabei ist die Sache doch ganz einfach: Wer transparent und offen mit seinen Aufträgen umgeht, muss mit seiner Meinung, seinem Glauben – und vor allen Dingen mit seinem Wissen — nicht hinter dem Berg halten. Klammer zu.

Können nur die Labels hochwertige Klassik-Produktionen bezahlen?

Ich habe auf diese Kolumne noch eine Mail bekommen, die mich zum Nachdenken gebracht hat: „Wir brauchen die Plattenfirmen, die Produzenten und die Fernsehsender“, hat mir jemand geschrieben, „schließlich sind sie die Einzigen, die hochwertige Klassik-Produktion überhaupt bezahlen können.“

Ist das so? Wenn wir ehrlich sind, war die Klassik, bis auf ein paar Leuchtturmkünstler*innen, doch noch nie ein lukratives Geschäftsmodell, wurde immer von der Kirche oder von den Königen und später vom Adel oder dem Bürgertum subventioniert oder gesponsert. Inzwischen haben wir uns darauf geeinigt, dass Klassikaufführungen zu großen Teilen vom Staat bezahlt werden, durch Steuern – von allen. Egal, ob sie Opern und Konzerte besuchen oder nicht! Und: das ist auch gut so!

„Warum sollten Unternehmen von öffentlichen Geldern profitieren, die damit wiederum kommerziellen Einfluss auf die Freiheit der Kunst nehmen?“

Ist es nicht umso wichtiger, dass diese Steuern die Freiheit der Häuser und Ensembles sichern? Warum sollten Leute oder Unternehmen von öffentlichen Geldern profitieren, die damit wiederum kommerziellen Einfluss auf die Freiheit der Kunst nehmen – Plattenfirmen, Film-Produzenten oder gar Spotify und Co., denen die Künstler*innen weitgehend egal sind?

Die großen Player haben das inzwischen begriffen: Die Berliner Philharmoniker produzieren sowohl ihre CDs und Aufnahmen selber, außerdem ihre Videos in der Digital Concerthall – ähnlich handhabt es das Cleveland Orchestra. Egal ob Bayerische Staatsoper oder Wiener Staatsoper, sie folgen Covent Garden in London und der MET in New York, die sich seit Jahren selbst vermarkten – ohne CD-Firmen oder windige Rechte-Händler. Und gerade in Corona-Zeiten geben immer mehr Orchester ihre eigenen Streams in Auftrag.

Die wirtschaftliche Macht über Musiker*innen und Kulturschaffende sollte am Besten die Gemeinschaft haben

Vielleicht ist das ein Schlüssel für die Zukunft: Wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, der Musik ihre Freiheit zu geben – durch Steuern. Und damit sollten wir auch die Verantwortung der Verwertung und Verbreitung in die Hände von Opernhäusern und Orchestern legen und ihnen diese mediale Souveränität durchaus zutrauen. Beziehungsweise, sie dabei kritisch begleiten.