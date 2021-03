Keine Klaviersonate in dieser Woche, kein Streichquartett, kein Violinkonzert. Wir hören Musik in ungewöhnlichen Besetzungen. Denn die gibt es zuhauf, man muss nur lang genug stöbern. Dann findet man das Sextuor mystique für Flöte, Oboe, Celesta, Harfe, Saxofon und Gitarre von Heitor Villa-Lobos, die Sonaten für 3 Pauken und Klavier von Alexander Tscherepnin oder "Harley Davidson" für Trompete, Synthesizer und 9 Motorräder von Dieter Schnebel. Und damit ist die Liste noch lange nicht zu Ende.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

1. Satz: Allegro aus: Konzert für Posaune und Militärorchester

Christian Lindberg (Posaune)

Kosei Wind Orchestra

Leitung: Chikara Imammura

Paul Hindemith:

1. Satz: Leicht bewegt aus: Konzertstück für Trautonium und Streichorchester

Oskar Sala (Trautonium)

Münchner Kammerorchester

Leitung: Hans Stadlmair

Francis Poulenc:

1. Satz: Allegro molto aus: Concert champêtre für Cembalo und Orchester D-Dur

Trevor Pinnock (Cembalo)

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Antonio Vivaldi:

1. Satz: Allegro molto aus: Concerto con molti stromenti C-Dur RV 558

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi

Frank Martin:

2. Satz Adagietto aus: Concerto für 7 Blasinstrumente, Pauke, Schlagzeug und Streichorchester

L’Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Ernest Ansermet

Kalevi Aho:

1. Satz Moderato aus: Konzert für Kontrabass und Orchester

Eero Muner (Kontrabass)

Lahti Symphony Orchestra

Leitung: Osmo Vänskä

Reinhold Glière:

2. Satz Allegro aus: Konzert für Koloratursopran und Orchester op. 82

Eileen Hulse (Sopran)

City of London Sinfonia

Leitung: Richard Hickox

Gabriel Prokofjew:

1. Satz Introduction aus: Concerto for Turntables Nr. 1

Mr. Switch (Turntables)

The Ural Symphony Orchestra

Leitung: Alexey Bogorad

Michael Daugherty:

Finale Vulcan’s Forge aus "Dreamachine"

Evelyn Glennie (Percussion)

Albany Symphony Orchestra

Leitung: David Allan Miller

