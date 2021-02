Keine Klaviersonate in dieser Woche, kein Streichquartett, kein Violinkonzert. Wir hören Musik in ungewöhnlichen Besetzungen. Denn die gibt es zuhauf, man muss nur lang genug stöbern. Dann findet man das Sextuor mystique für Flöte, Oboe, Celesta, Harfe, Saxofon und Gitarre von Heitor Villa-Lobos, die Sonaten für 3 Pauken und Klavier von Alexander Tscherepnin oder "Harley Davidson" für Trompete, Synthesizer und 9 Motorräder von Dieter Schnebel. Und damit ist die Liste noch lange nicht zu Ende.



Musikliste



Emilia Giulani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Malcolm Arnold:

1. Satz Allegro vivace aus: Quintett für Blechbläser op. 73

Fine Arts Brass Ensemble

Carl Nielsen:

"Serenata in vano", FS 68 für Klarinette, Horn, Fagott, Violoncello und Kontrabass

Sebastian Manz (Klarinette)

David Fernández Alonso (Horn)

Marc Trénel (Fagott)

Dominik Manz (Violoncello)

Lars Olaf Schaper (Kontrabass)

Louise Farrenc:

2. Satz Andante sostenuto aus: Sextett für Klavier und Bläser op. 40

Ambache Kammerensemble

Heitor Villa-Lobos:

Sexteto mistico für Flöte, Oboe, Alt-Saxofon, Gitarre, Celesta und Harfe

Turibio Santos (Gitarre)

Elsa Marins (Oboe)

Carlos Rato (Flöte)

Antonio Bruno (Altsaxofon)

Sonia Vieira (Celesta)

Maria Cella Machado (Harfe)

Leitung: Noël Devos

Olivier Messiaen:

Fète des belles eaux für sechs Ondes Martenot

Ensemble d’Ondes de Montréal

Bohuslav Martinů:

Fantasia

Lydia Kavina (Theremin)

Kristin Fox (Oboe)

Carol Eaton Elowe (Klavier)

Portland String Quartet

Harry Partch:

Exordium: The Beginning Of A Web aus Delusion Of The Fury

Ensemble of unique Instruments

Leitung: Danlee Mitchell

Steve Reich:

Music (for 18 Musicians)

Paul Brook (Programming)

Steve Reich and Musicians

SWR2 Musikstunde vom 24.2.2021 | Wenn die Trompete mit dem Kontrabass (3) - Musik mit ungewöhnlichen Instrumenten und ausgefallener Besetzung