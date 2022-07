Weltklassepianist Jan Lisiecki ist „Fokus-Künstler“ beim Rheingau Musik Festival

In der ZDF-Doku „Utopia – Irre Visionen in Silicon Valley“ von Angela Andersen und Claus Kleber wird ein in die Kopfhaut eingelassener und mit dem Gehirn verbundener Chip vorgestellt, der bereits in den nächsten Jahrzehnten dazu verhelfen soll, in jedem Moment allein über seine Gedanken und Gehirnströme mit dem Internet verbunden zu sein. Wie sich solch eine Erfindung auf das Leben von Gordon Kampe auswirken könnte? Utopische Gedankenspiele eines Komponisten über die Zukunft der Menschheit. mehr...