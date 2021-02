Eine Frau auf Reisen? Noch dazu allein? Skandalträchtig in Zeiten des Biedermeier! Doch unsere Heldin, eine scheinbar unscheinbare Hausfrau aus Wien, schert sich wenig um konservatives Geschwätz. Mit dem Schiff, der Eisenbahn, auf dem Esel oder dem Kamel - Ida Pfeiffer erobert die Welt. Bald ist die abenteuerlustige Globetrotterin berühmt, ihre Reiseberichte werden verschlungen. Also, worauf warten wir? Nix wie hinterher!



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Ludwig van Beethoven:

„Urians Reise um die Welt“ aus 8 Liedern op. 52

Hermann Prey (Bariton)

Leonard Hokanson (Klavier)

Heinrich-Schütz-Kreis Berlin

Arthur Kaps, Ernst Arnold:

Wenn der Herrgott net will

Hans Völkl (Gesang)

Münchner Schrammel Quintett

Josef Strauss:

„Die Emancipirte“, Polka op. 282

Wiener Philharmoniker

Leitung: Willi Boskovsky

Tarika:

It's nice to have a family

Tarika

Anton Kull, August Forssman:

Ouvertüre zur Operette “På Madagascar”

Södermanlands-Nerikes Nationskapell

Leitung: Christer Henriksén

Razia / Beanala :

Kajio (Our forests)

Razia & Theo Makia (Gesang)

Bivy (Gitarre)

Regis Gizavo (Akkordeon)

Daniel Ramaroson (Marovany)

Surgi Vilonandroy (Lukanga)

Petit (Percussion)

Trad.:

Tsy ho andry (Betsimisaraka)

Marorazana (Valiha)

Randafison Silvestre:

Ry Lanitra Mangama (Blauer Himmel)

Ricky & Mbasalala

Christian Andrianjanaka & Sengemana

Carl Czerny:

Scherzo, Presto aus der Sonate Nr. 2 in a-Moll op. 13

Daniel Blumenthal (Klavier)

Maurice Ravel:

Chansons madécasses, 2. Aoua!

Magdalena Kozena (Gesang)

Paul-Edmund Davies (Flöte)

Malcom Martineau (Klavier)

Jiri Bárta (Cello)

Giacomo Meyerbeer:

Pays merveilleux! ... O paradis aus Vasco da Gama (L'Africaine)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Bertrand de Billy

Cesar Bresgen:

Mich brennts in meinen Reiseschuhn, fort mit der Zeit zu schreiten für Kinderchor a cappella

Chor der Volksschule Lenting

Leitung: Joseph Vogl

SWR2 Musikstunde vom 29.1.2021 | Weltensammlerin - Mit Ida Pfeiffer um den Globus (5)