Weiß, männlich, klassikorientiert: Weshalb die deutsche Orchesterszene nicht divers genug ist

Die Geigerin Farida Rustamova hat zwei Muttersprachen: Aserbaidschanisch und Russisch – und ihre dritte ist die Musik. Sie hat vor kurzem an der Karlsruher Musikhochschule ihr Konzertexamen gemacht. Am liebsten würde sie mal im Kolosseum in Rom auftreten oder in einem Fußballstadion vor dem Spiel die Hymne spielen. Für SWR2 hat sie zwei Klassiker ausgewählt: Introduction und Rondo capriccioso von Camille Saint-Saens und zwei Sätze aus der Violinsonate von César Franck. Nargiza Alimova begleitet am Klavier. mehr...