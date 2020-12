Tannenbaum und Immergrün, Stern, Krippe, Licht - in der Advents- und Weihnachtszeit begegnen uns immer wieder bestimmte Symbole, die uns Jahr für Jahr begleiten. Doch was steckt dahinter, welche Geschichten sind damit verbunden und wo findet man sie in der Musik wieder? Diese Fragen wollen die SWR2 Musikstunden kurz vor Weihnachten beantworten.



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

John Kenny:

“Cailleachan”

John Kenny (Deskford Carnyx)

Thomas Tallis:

“O nata lux de lumine”

Zurich Chamber Singers

Anonym (greg.):

"Lux fulgebit", Introitus zur Missa in aurora

Ensemble Venance Fortunat

Leitung: Anne-Marie Deschamps

Joseph Leopold von Eybler:

„Omnes de Saba venient“ für gemischten Chor und Orchester

Wiener Sängerknaben

Chorus Viennensis

Leitung: Peter Marschik

N. N.:

„Sonne der Gerechtigkeit“

Thilo Dahlmann (Bass)

Kay Johannsen (Orgel)

Darius Milhaud:

„La Résistance des Macchabées“ aus: Le candélabre á sept branches für Klavier op. 315 Clemens Müller (Klavier)

N. N.:

“Exsultet iam angelica turba”

Schola Gregoriana Pragensis

Leitung: David Eben

Anonymus:

„Phos ilaron“ (Abendhymnus)

Kontakion

Leitung: Mihail Diaconescu

Gregorianischer Gesang/Giuseppe Scarani:

“Lucis creator optime”, Antiphon - Sonata sopra "Lucis creator optime"

La Fenice

Leitung: Jean Tubéry

Johann Sebastian Bach/Martin Luther:

„Christum wir sollen loben schon“, Kantate am zweiten Weihnachtsfesttag BWV 121, Fassung für Vokalensemble a cappella (Auszug)

Calmus Ensemble

Thomas Tallis:

„Te lucis ante terminum“

ensemble amarcord

Bob Chilcott:

„Te lucis ante terminum“ aus: Canticles of light

Chamber Choir of Europe

Leitung: Nicol Matt

Eric Whitacre:

„Lux Aurumque“ für gemischten Chor a cappella

Amadeus-Chor

Leitung: Nicol Matt

Unbekannt:

„Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“ für 2 Singstimmen und Gitarre

Ingeborg Danz

Thomas Cooley

Carsten Linck (Gitarre)

SWR2 Musikstunde vom 24.12.2020 | Weihnachtliche Symbole (4) - Licht