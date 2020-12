Tannenbaum und Immergrün, Stern, Krippe, Licht - in der Advents- und Weihnachtszeit begegnen uns immer wieder bestimmte Symbole, die uns Jahr für Jahr begleiten. Doch was steckt dahinter, welche Geschichten sind damit verbunden und wo findet man sie in der Musik wieder? Diese Fragen wollen die SWR2 Musikstunden kurz vor Weihnachten beantworten.



Emilia Giualiani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Johann Sebastian Bach:

Nr. 59: „Ich steh an deiner Krippen hier“, Choral aus: 6. Teil: Am Fest der Erscheinung Christi, BWV 248

The Monteverdi Choir

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

John Rutter:

“Donkey Carol”

Polyphony

The City of London Sinfonia

Leitung: Stephen Layton

Orlando di Lasso:

Sibylla Persica: „Virgine matre satus” aus: Prophetiae Sibyllarum, Motetten zu 4 Stimmen Weser Renaissance Bremen

Leitung: Manfred Cordes

Max Beckschäfer:

„Entre le boeuf et l'ane gris“

Irmgard Gorzawski (Harfe)

Die Singphoniker

Jean Pacalet:

“Tableaux pour une naissance”

Jean Pacalet (Akkordeon)

Francesco Durante:

“Ad Presepe” (Chor) aus: Ad presepe venit, Pastorale o Mottetto per la nativitate Jesu christe

Roberta Mameli (Sopran)

Ursula Eittinger (Mezzosopran)

Andreas Post (Tenor)

Stephan MacLeod (Bass)

Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Heinrich Schütz:

Intermedium I: „Der Engel zu den Hirten auf dem Felde“

aus: Historia von der Geburt Jesu Christi SWV 435

Gerlinde Sämann (Sopran)

Dresdner Barockorchester

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Niels Wilhelm Gade:

“Barn Jesus i en krybbe lå” aus: 4 Psalmen für gemischten

Dänischer Nationaler Rundfunkchor

Leitung: Jesper Grove Jørgensen

Heitor Villa-Lobos:

“Praesepe” für Mezzosopran und Chor a cappella

Ansy Boothroyd (Mezzosopran)

Corydon Singers

Leitung: Matthew Best

Johann Mattheson:

„Du willst in einer Krippen liegen“, Arie aus: Die heilsame Geburt und Menschwerdung unsers Herrn und Hilandes Jesu Christi

Anna Markland-Crookes (Sopran)

Die Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Richard Trunk:

„In der Krippe“ aus: 7 Weihnachtslieder für eine Singstimme und Klavier op. 61

Olaf Bär (Bariton)

Helmut Deutsch (Klavier)

Carl Orff:

„Gloria“ aus: Weihnachtsgeschichte

Tölzer Knabenchor

Johann Sebastian Bach, Johannes Zahn:

„Ich steh an deiner Krippen hier“ BWV 469

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

SWR2 Musikstunde vom 23.12.2020 | Weihnachtliche Symbole (3) - Krippe