Tannenbaum und Immergrün, Stern, Krippe, Licht - in der Advents- und Weihnachtszeit begegnen uns immer wieder bestimmte Symbole, die uns Jahr für Jahr begleiten. Doch was steckt dahinter, welche Geschichten sind damit verbunden und wo findet man sie in der Musik wieder? Diese Fragen wollen die SWR2 Musikstunden kurz vor Weihnachten beantworten.



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Engelbert Humperdinck:

„Der Stern von Bethlehem“, Lied für eine Singstimme und Klavier

Olaf Bär (Bar)

Helmut Deutsch (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Nr. 58: „Als sie nun den König gehöret hatten“, Rezitativ Evangelist aus: 6. Teil: Am Fest der Erscheinung Christi Weihnachts-Oratorium für Soli, Chor und Orchester BWV 248

Werner Güra (Tenor)

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: René Jacobs

Thomas Selle:

Videntes stellam magi à 8, Konzert für zwei Soprane, Bass, capella fidicinia und Basso continuo

Bremer Barock Consort

Leitung: Manfred Cordes

Francis Poulenc:

„Videntes stellam“ aus: Quatre motets pour le temps de Noël für gemischten Chor a cappella Polyphony

Leitung: Stephen Layton

Will Todd:

Christ is the Morning Star

Martin Ford (Orgel)

Vasari Singers

Leitung: Jeremy Backhouse

Gustav Holst:

“Venus, the bringer of peace”, Adagio aus: The Planets Suite op. 32

SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Roger Norrington

Alessandro Stradella:

Beginn der Weihnachtskantate „Ah! troppo è ver“ – Auftritt des Luzifer

Carlo Lepore (Bass)

Orchestra Barocca della Civica Scuola di musica di Milano

Leitung: Enrico Gatti

Michael Praetorius:

„Der Morgenstern ist aufgedrungen“

Schwesterhochfünf

Unbekannt:

„O Oriens“, Gregorianische Antiphon

Stimmwerck

Pawel Lukaszewski:

O oriens

“O oriens” aus: O antiphons, 7 Advents-Antiphone für gemischten Chor a cappella

The Choir of Trinity College

Leitung: Stephen Layton

Michael Praetorius:

„Wie schön leuchtet der Morgenstern“, Kommunion-Motette a 5

Boy's Choir of Roskilde Cathedral

Gabrieli Players

Leitung: Paul McCreesh

SWR2 Musikstunde vom 22.12.2020 | Weihnachtliche Symbole (2) - Stern