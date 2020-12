Tannenbaum und Immergrün, Stern, Krippe, Licht - in der Advents- und Weihnachtszeit begegnen uns immer wieder bestimmte Symbole, die uns Jahr für Jahr begleiten. Doch was steckt dahinter, welche Geschichten sind damit verbunden und wo findet man sie in der Musik wieder? Diese Fragen wollen die SWR2 Musikstunden kurz vor Weihnachten beantworten.



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Volksweise:

O Tannenbaum, du trägst ein' grünen Zweig

Calmus Ensemble

Hildegard von Bingen:

„O Nobilissima Viriditas“

Stephanie und Christoph Haas

Edvard Grieg:

Lied an den Weihnachtsbaum

Clara Voce

Leitung: Alexander Müller

Felix Draeseke:

3. Satz: Immergrün aus: Dämmerungsträume für Klavier op. 14

Hans-Dieter Bauer (Klavier)

Arthur Sullivan:

2. Satz: Mistelzweig-Tanz aus: Victoria and Merrie England, Ballet Suite Nr. 1

BBC Concert Orchestram London

Leitung: Owain Arwel Hughes

Karim Al-Zand:

“The Mistletoe” für Bariton, Klavierquartett und Vibrafon

Dietrich Henschel (Bariton)

ensemble unitedberlin

Leitung: Vladimir Jurowski

N. N.:

“The holly and the ivy” aus: The Christmas Story

Ars Nova Copenhagen

Leitung: Paul Hillier

Richard Strauss:

Nr. 3: Epheu aus: Mädchenblumen, 4 Gedichte für Singstimme und Klavier op. 22

Diana Damrau (Sopran)

Helmut Deutsch (Klavier)

Francesco Cavalli:

Auszug aus: Gli amori di Apollo e Dafne, Oper in einem Prolog und 3 Akten

Carlo Vistoli (Countertenor)

Sezione aurea

Leitung: Filippo Pantieri

Hans Berger:

„Im Wald is so staad“

Saitenmusik Hans Berger

Traditional:

„O Tannenbaum“

Daniel Behle (Tenor)

Oliver Schnyder Trio & Friends

