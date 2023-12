Schon wieder Dezember. Dabei hatte man sich dieses Jahr noch so viel vorgenommen. Wer kennt es nicht? Lassen Sie sich zumindest die mühsame Musik-Recherche abnehmen. Denn egal, ob Sie Ihre Adventszeit gerne klassisch, amerikanisch elegant oder poppig verbringen: Wir möchten Sie mit dieser kleinen Musikauswahl durch die Weihnachtszeit begleiten.

Festliche Klassik – Fein kuratiert in der ARD Mediathek

Filmmusik – Beliebte Klassiker und Winter-Soundtracks

Amerikanische Weihnacht – Swinging Christmas & Jazz

Bergweihnacht – Süßer die Glocken nie klingen

Christmas Songs – Pop und Glitzer für den Adventsabend

Weihnachts-Playlist auf Spotify

Die Themenwelt von ARD-Klassik in der ARD Mediathek bringt mit weihnachtlichen Melodien die Klassikherzen zum Klingen.

Bachs „Weihnachtsoratorium“, Händels „Messias“ und Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“: Diese und weitere hochwertige Produktionen stehen zum Musikvideo-Streaming bereit. Stars wie Lang Lang und die King's Singers glänzen mit weihnachtlichen Überraschungen ebenso wie junge Talente wie die Harfenistin Magdalena Hoffmann, der Pianist Frank Dupree oder Cellist Lionel Martin.

Mit Kerzenschein bringt die Weihnachts-Playlist von ARD-Klassik besinnliche Klassik-Momente auf Ihren Smart-TV. Eine weihnachtliche Auswahl mit Musik von Camille Saint-Saëns, Ludwig van Beethoven, John Rutter und vielen mehr haben wir für Sie auch bei Spotify zusammengestellt.

Konzerttipp: „Wintermusik“ mit dem SWR Vokalensemble Wer gesungene Klassik hautnah erleben möchte, ist eingeladen zum Konzert des SWR Vokalensembles unter der Leitung von Krista Audere am 9. Dezember in der Evangelischen Kirche Gaisburg in Stuttgart-Ost.

Mithilfe eines Glockenklaviers kommt bei „Kevin allein zu Haus“ Weihnachtsstimmung auf. IMAGO imago images / United Archives

Neben der Weihnachtsgeschichte spielt vor allem die passende Filmmusik eine große Rolle dabei, ob wir bei einem gemütlichen Filmeabend in Weihnachtsstimmung kommen oder nicht. Manche Klassiker sind zur Weihnachtszeit einfach nicht mehr wegzudenken. In der ARD Mediathek können sich Cineasten durch die Soundtracks beliebter Weihnachtsfilme von „Tatsächlich Liebe“ über „Harry Potter“ bis „Nightmare Before Christmas“ klicken.

In einem Weihnachtsspecial des Podcasts „Score Snacks“ geht es unter anderem um die Melodien aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Degeto/WDR | -

Wie Filmkomponist John Williams in „Kevin allein zu Haus“ aus dem Jahr 1990 mithilfe eines Glockenklaviers für Weihnachtsstimmung sorgt oder weshalb uns die Melodien aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ so berühren, erfahren Sie im Weihnachtsspecial des SWR2-Podcasts „Score Snacks“.

Hinterließ auch in der Weihnachtskultur Spuren: die Gangster-Parodie „Robin and the 7 Hoods“ mit Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. IMAGO IMAGO / United Archives

Die Gangsterfilm-Parodie „Robin and the 7 Hoods“ von 1964, die das „Rat Pack“ mit Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. in den Hauptrollen präsentiert, prägte nicht nur die Filmwelt. Das locker elegante Auftreten der singenden Schauspieler hinterließ ebenfalls in der amerikanischen Weihnachtskultur seine Spuren.

Als Weihnachtsmänner verkleidet plädieren die geläuterten Gangster mit „Don't Be A Do-Badder!“ am Ende des Films auf humorvolle Weise für das Gute, das ohne Verbrechen auskommt.

Wohl für viele der Inbegriff für amerikanische Weihnacht: Die Eisbahn mit dem bekannten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Johanna Hoelzl | Johanna Hoelzl

2002 erschien schließlich mit „Christmas with the Rat Pack“ eine beliebte Kompilation für Fans der goldenen Ära des Showbusiness ab den 50er-Jahren und für diejenigen, die ihre Vorweihnachtszeit mit einer Prise Eleganz und Swing genießen möchten.

Stimmungsvollen Jazz für Ohren und Augen erleben Sie mit der „Swinging Christmas-Playlist“ in der ARD Mediathek. Eleganten Gesang von Bing Crosby, Doris Day und dem Rat Pack hören Sie auch in unserer Spotify-Auswahl.

Konzerttipp: „The Swinging Christmas Show” mit der SWR Big Band Live erleben können Sie ein swingendes Weihnachtskonzert mit dem britischen Sänger Paul Carrack und der SWR Big Band mit Strings am 8. Dezember in Ingelheim.

Weihnachten in den verschneiten Bergen bietet eine einzigartige Atmosphäre, die durch die frische Luft und die traditionellen Bräuche in Bergregionen geprägt ist. Winterliche Aktivitäten wie Skifahren und gemütliche Hüttenabende gehören genauso dazu wie Spaziergänge durch oft malerische Landschaften.

Nicht zuletzt tragen lokale Spezialitäten und ein Gemeinschaftsgeist zu einer besonders festlichen Zeit in den Bergen bei. Können Sie die Glocken durch das Schneegestöber läuten hören? Unsere Playlist-Empfehlung!

Cher präsentierte unlängst bei „Wetten, dass..?“ einen Song aus ihrem ersten Weihnachtsalbum „Christmas“. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Neue weihnachtliche Pop-Songs gibt es auch in diesem Jahr. So präsentierte Cher in der finalen Ausgabe von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk ihren Song „DJ play a Christmas Song“ aus ihrem ersten Weihnachtsalbum „Christmas“.

Fünf weitere brandneue Weihnachts-Hits aus diesem Jahr präsentieren Ihnen die Pop-Experten von SWR3.

Mit unserer poppigen Spotify-Playlist verpassen Sie von Mariah Carey bis Paul McCartney garantiert keinen Weihnachts-Hit.

„Last Christmas“ von Wham! mag zu den kommerziell erfolgreichsten Weihnachts-Hits aller Zeiten gehören. Doch „All I want for Christmas is you“ oder „Wonderful Dream (Holidays are coming)“ von der 2001 verunglückten Melanie Thornton gehören ebenfalls zu den zeitlosen Pop-Klassikern, welche jedes Jahr aufs Neue ihr Publikum finden – vor allem auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern.

