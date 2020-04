Seine Musiker-Laufbahn begann er als Fagottist beim Radiosinfonieorchester Stuttgart des SDR. Dann ermutigte ihn Sergiu Celibidache zum Sängerberuf. Zum Glück für Siegfried Jerusalem und die Musikwelt. Bei den Bayreuther Festspielen hat der Tenor fast alle großen Heldenpartien seines Fachs gesungen. Für seine Plattenaufnahmen erhielt er zahlreiche Preise, darunter auch mehrfach den Grammy Award. Heute, am 17. April, feiert der in Oberhausen geborene Sänger bei rüstiger Gesundheit und voller Tatendrang seinen 80. Geburtstag. Thomas Senne hat ihn in Nürnberg besucht. mehr...