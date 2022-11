per Mail teilen

Frédéric Chopin ist das polnische Aushängeschild. Bis 1826 besucht er das Königlich-Preußische Lyzeum in Warschau. Warschau, das ist die Stadt der Extreme: Es gibt wirtschaftliche florierende Zeiten, es gibt den Einmarsch der Russen im Jahr 1939, schließlich den Zweiten Weltkrieg, der die Stadt in Schutt und Asche hinterlässt. Für Musik gab und gibt es immer Raum - selbst in der Besatzungszeit singt man viele patriotische Lieder.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Arnold Schönberg:

A Survivor from Warsaw für Sprecher, Männerchor und Orchester op. 46 (Ein Überlebender von Warschau)

Günter Reich (Sprecher)

Südfunk-Chor

Südfunk-Sinfonieorchester

Leitung: Michael Gielen



Frédéric Chopin:

Ballade für Klavier g-Moll op. 23

Maurizio Pollini (Klavier)



Frédéric Chopin:

Mazurka für Klavier h-Moll op.33 Nr. 4

Vladimir Horowitz (Klavier)



Ignacy Jan Paderewski:

3. Satz: Allegro molto vivace aus dem Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 17

Janina Fialkowska (Klavier)

Polnisches Nationales Rundfunk-Sinfonieorchester

Leitung: Antoni Wit



Stanisław Moniuszko:

Szene aus dem 2. Akt der Oper Halka

Wroclaw Philharmonic Choir

Wroclaw Philharmonic Orchestra

Leitung: Ewa Michnik



Carl Philipp Emanuel Bach:

3. Satz aus dem Klavierkonzert c-Moll WQ 31

Marcin Masecki (Klavier)

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense



Witold Lutosławski:

1. Satz: Intrada. Allegro maestoso aus dem Konzert für Orchester

Polnisches Rundfunk-Symphonieorchester Warschau

Leitung: Witold Lutoslawski



N. N.:

To you Kasiunia

Warsaw Village Band

SWR2 Musikstunde vom 24.11.2022 | Warschau, Stadt der Extreme – Klingende Städtetrips (4/5)