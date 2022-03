Warnung vor Aufenthalt in Instrumenten-Koffern

per Mail teilen

Einem Ex-Top-Manager gelingt die Flucht vor der Justiz in einem Flightcase der Musikbranche. Die Folge: Menschen lassen sich in Instrumentenkoffern fotografieren.

Das Bild der Istanbuler Polizeit zeigt das Case, in dem sich Carlos Ghosn auf der Flucht aus Japan befunden haben soll. picture-alliance / Reportdienste Istanbul Police Department

Der japanische Musikinstrumentenhersteller Yamaha warnt davor, den aus Japan geflüchteten ehemaligen Automanager Carlos Ghosn imitieren zu wollen - das könne zu "tragischen Unglücksfällen führen", teilte die Abteilung Blasinstrumente am Montag, 13. Januar, mit. Yamaha reagierte damit auf "eine große Anzahl von Tweets mit Leuten, die in große Instrumentenkoffer klettern", also "den Ghosn machen".

Mensch statt Harfe

Der Ex-Manager Ghosn floh unter hollywoodreifen Umständen Ende Dezember an Bord eines Privatjets aus Japan über Istanbul nach Beirut, versteckt in einem Koffer für Konzertbedarf. Ghosn war 2018 in Tokio unter anderem wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Im April 2019 wurde er unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen.

#ghosnisgone

Bei Twitter sind nun etwa eine junge Frau zu sehen, die es sich in einem grünen Harfen-Koffer gemütlich macht oder ein Mann, der in einem Kontrabass-Koffer steht. "Bitte, tut so etwas nicht", appellierte Yamaha. "Instrumentenkoffer sind für Musikinstrumente und -zubehör gebaut. Bitte nutzt sie sachgemäß!"