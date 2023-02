„Walking in the Dark" mit Julia Bullock

Oper und Gospel

Eine ungewöhnliche Stimme, man hört sofort hin. Aufregend klingt das. Dunkel, sehnig, kraftvoll, aber auch mädchenhaft zart, in der Höhe aufgehellt. Am Anfang ihres ersten Soloalbums hat die 35-jährige, in München lebende Amerikanerin Julia Bullock den Blues: „Brown Baby“, ausdrucksvoll ziert und kostet sie den Black-Emancipation-Klassiker von Oscar Brown Jr. aus.

Der war auch ein Lieblingslied eines ihrer erklärten Vorbilder, Nina Simone. Und wie die große Jazzsängerin bewegt sich auch Bullock traumsicher zwischen den Klangwelten, ist einmal raffinierte Opernsängerin, dann wieder eine Schwarze, der jedes Gospel-Element bestens vertraut ist.

Muse von Peter Sellar

Neuerlicher Stilwechsel: Ein weiterer Titel von Julia Bullocks Debütscheibe heißt „Memorial de Tlateloco“. Das ist ein temperamentvoll-mitreißender Ausschnitt aus John Adams‘ Latino-Oratorium „El Niño“ mit Chor und großem Orchester. Darin geht es um ein Polizeimassaker in einem Viertel von Mexico City.

Die Sopranistin läuft darin zu großer dramatischer Form auf, kein Wunder, sie ist dem Komponisten eng verbunden. Bullocks Karriere wechselt zwischen eigenwilligen Konzertauftritten und besonderen Opern. Sie ist eine Muse des Avantgarde-Regisseurs Peter Sellars, der sie etwa auch in der Teodor-Currentis-Fassung von Purcells „Indian Queen“ führte und im März in Amsterdam mit ihr die Josephine-Baker-Studie „Perle Noire“ herausbringt. Sie singt Händel und Michael van der Aa, Strawinsky und Terence Blanchard, in dessen „Fire Shut Up In My Bones“ sie an der Metropolitan Opera triumphierte.

Musikalische Mischung

Doch das Herzstück von Julia Bullocks CD „Walking in The Dark“ ist Samuel Barbers grandios kontemplative Orchesterliederzählung „Knoxville, Summer of 1915“: 15 ruhevolle, nicht enden mögende Minuten. Feinsinnig schimmern hier die Facetten dieses faszinierenden Soprans, ganz natürlich bleibt sie sie aber im Parlando-Fluss dieses bannenden Langgedichts von James Agee, währenddessen sich ein Kind in einen Erwachsenen zu verwandeln scheint.

Dunkelheit – für Julia Bullock ist das ein Ort des Geschütztseins: Nicht unerwartet kreiselt das Repertoire diese abwechslungsreichen CD-Reise auch um Covid-Isolation und pandemische Einsamkeitserlebnisse. Immer auf sehr besondere Art. Vom Spiritual über den Jazz Billy Taylors bis zum Novelty Song, den sie vokal adelt, ist alles dabei. Natürlich ist das eine durchaus typische Nonesuch-Label-Mischung. Aber sie tönt gleichwohl sehr nach Julia Bullock, die diese sieben, kaum klassisch zu nennenden Titel mit ihrem Mann, dem Pianisten und Dirigenten Christian Reif, zusammengestellt und aufgenommen hat.

Tröstliche Dunkelheit

Bei allem sängerischen Können, wie in diesem spiritualhaften Song von Dick Dallas zu erleben, wird aber auch deutlich: Julia Bullock gehört zu einer ganzen Reihe schwarzer Sopranistinnen, die mit ihrer Repertoirewahl auch eine Geschichte ihrer Race wie ihres Geschlechtes erzählen wollen. Ob die Ägypterin Fatma Said, die auf ein buntes, orientalistisch anmutendes Farbenkaleidoskop setzt, Jeanine de Bique aus Trinidad, die barocke Opernköniginnen dramaturgisch zu ihren feministischen Mitstreiterinnen werden lässt, oder Golda Schultz, die unter dem Motto „This Be Her Verse“ Komponistinnen und ihren Meditationen über das Leben aus weiblicher Sicht Raum gibt, diese Frauen wollen mit ihren Alben neben Schönheit und Wohlklang unbedingt eine Botschaft senden. Und sei es die der tröstlichen Dunkelheit. In die man sich mit Julia Bullock allzu gern hüllt.