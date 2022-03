SWR Symphonieorchester beim Salzburger Festspiele-Jubiläum

per Mail teilen

Im Jubiläumsjahr setzen die Salzburger Festspiele auf Frieden, große Namen, Plácido Domingo und eine Uraufführung von Peter Handke. Auch das SWR Symphonieorchester wird am 25. Juli unter der Leitung von Maxime Pascal ein Programm zum Thema "Frieden" aufführen.

Die Salzburger Festspiele wollen 2020 zum 100-jährigen Bestehen starke Signale für Frieden, Menschlichkeit und Toleranz setzen. Im Zentrum des Programms stehe unter anderem die "große Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Welt durch eine solidarische Gesellschaft", teilten die Festspiele am Mittwoch, 13. November, bei ihrer Jahrespressekonferenz in Salzburg mit. Dafür stehe in erster Linie Luigi Nonos revolutionäre Nachkriegs-Oper "Intolleranza", die Intendant Markus Hinterhäuser als das "Werk der Stunde" präsentierte.

Das Programmpräsentationsteam 2020 (v.l.): Konzert-Chef Florian Wiegand, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Intendant Markus Hinterhäuser, Schauspiel-Chefin Bettina Hering und der kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz. picture-alliance / Reportdienste BARBARA GINDL

"Don Giovanni" mit Teodor Currentzis

Künstlerische Ausrufezeichen sollen mit vier Neuinszenierungen in der Opern-Sparte gesetzt werden. Unter den Neuinszenierungen findet sich auch die Mozart-Oper "Don Giovanni" mit Teodor Currentzis am Pult, inszeniert von dem italienischen Multi-Künstler Romeo Castellucci. Sie wurde 1922 als erste Oper bei den Festspielen aufgeführt.

Zum Staraufgebot beim 100-jährigen Bestehen gehören die Sopranistin Anna Netrebko, die als "Tosca" in Erscheinung tritt, die als "Dirigentin des Jahres 2019" ausgezeichnete Joana Mallwitz sowie Ricardo Muti und Igor Levit, die sich dem Beethoven-Jubiläum widmen.

Das SWR Symphonieorchester wird gemeinsam mit dem Bachchor Salzburg Werke von Luigi Nono, Giancinto Scelsi und Klaus Huber aufführen.

Festspiele halten Domingo die Treue

Der zuletzt wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor allem in den USA in die Kritik geratene Tenor Plácido Domingo wird in einer konzertanten Aufführung der Verdi-Oper "I vespri siciliani" ebenfalls wieder bei den Festspielen gastieren. Zuletzt wurde er in Salzburg trotz der Anschuldigungen, die er zurückgewiesen hatte, stark umjubelt.

"Es ist die Landkarte der großen künstlerischen Äußerungen aller Epochen und aller Zeiten, von Monteverdi bis zur Musik unserer Tage, von der griechischen Tragödie bis zu Peter Handke, der sich die Festspiele verpflichtet fühlen, die unserem Festspiel Inhalt gibt."

Schauspiel mit Handke und Moretti

Peter Handke: Sein Stück "Zdenek Adamec soll bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt werden. dpa Bildfunk Herbert Neubauer

In der Theatersparte folgt mit "Zdenek Adamec" die Uraufführung eines neues Stücks des derzeit umstrittenen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke. Darin geht es um einen 19-jährigen Tschechen, der sich 2003 aus Verzweiflung über die gesellschaftlichen Verhältnisse auf dem Prager Wenzelsplatz anzündete.

Als Jubiläums-"Jedermann", des seit der Gründung jedes Jahr aufgeführten Schauspiels, wird Tobias Moretti zu erleben sein, der derzeit als Beethoven-Darsteller vor der Kamera steht.

Festspiele für die Provinz

Insgesamt bietet die Jubiläumsausgabe der Festspiele in 44 Tagen 222 Aufführungen an 15 Spielstätten. Das nach eigenen Angaben größte Musik- und Theaterfestival der Welt war 1920 von Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt und Richard Strauss gegründet worden. Sie hätten Salzburg bewusst als Ort ausgewählt, "weit entfernt von den Zerstreuungen einer Großstadt", sagte die Präsidentin der Festspiele, Helga Rabl-Stadler. In der Saison 2019 zählten die Festspiele 270.000 Besucher.