Vorhang auf für Maria (4/5)

Früher gehörten sie zum Kanon der christlichen Feiertage, heute sind sie aus dem Bewusstsein der breiten Masse längst verschwunden: die großen Marienfeste. Die SWR2 Musikstunde stellt im Marien-Monat Mai die wichtigsten Festtage und die passenden Musiken vor. Folge 4 trifft Maria bei der Kreuzigung ihres Sohnes an.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Vladimír Godár:

Stabat Mater (Ausschnitt)

Iva Bittová (Singstimme)

Solamente Naturali

Leitung: Marek Stryncl



Diogo Dias Melgas:

Pia et dolorosa mater

The King's Singers



Max Reger:

Maria sitzt am Rosenhag

Peter Schreier (Tenor)

Norman Shetler (Klavier)



Kaiser Leopold I.:

"Vertatur in luctum" - "Versinkt in Trauer, o Cytharrae, haltet ein, ihr Orgeln", Motette von den sieben Schmerzen der seligen Jungfrau Maria

Jörg Waschinski und David Cordier (Countersopran)

Henning Voss (Countertenort)

Achim Kleinlein (Tenor)

Marcos Fink (Baß)

Wiener Akademie

Leitung: Martin Haselböck



Anon. (15. Jh.):

Historia de Compassione Mariae – Responsorium Nr. 8

Amarcord



Mönch von Salzburg:

Von unnser vrawen leiden

Ensemble für frühe Musik Augsburg



Giovanni Battista Pergolesi:

Stabat Mater

Anna Prohaska (Sopran)

Barbara Fink (Alt)

Akademie für Alte Musik Berlin



Gottfried Heinrich Stölzel:

Ausschnitt aus Brockes-Passion

Constanze Backes (Sopran)

Klaus Mertens (Bass)

Telemann-Kammerorchester Michaelstein

Leitung: Ludger Rémy



Josquin Desprez:

Stabat Mater

Dufay Ensemble



Giovanni Pierluigi da Palestrina:

Stabat Mater

Taverner Consort

Leitung: Andrew Parrott



Orlando di Lasso:

Stabat Mater

The Hilliard Ensemble

Leitung: Paul Hillier



Krzysztof Penderecki:

Stabat Mater

WDR Rundfunkchor Köln

Chor des NDR

Mainzer Domchor

Leitung: Marc Soustrot

SWR2 Musikstunde vom 5.5.2022 | Vorhang auf für Maria – Festtage für eine außergewöhnliche Frau (4/5)