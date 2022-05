Vorhang auf für Maria (3/5)

Früher gehörten sie zum Kanon der christlichen Feiertage, heute sind sie aus dem Bewusstsein der breiten Masse längst verschwunden: die großen Marienfeste. Die SWR2 Musikstunde stellt im Marien-Monat Mai die wichtigsten Festtage und die passenden Musiken vor. Im dritten Teil geht es um ein Fest mit drei Namen: Darstellung des Herrn, Mariä Reinigung, Mariä Lichtmeß.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Johannes Eccard:

Maria wallt zum Heiligtum, Liedmotette

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Klaus Martin Ziegler



Charles Tournemire:

"La Purification de la Sainte Vierge" aus "L'orgue mystique" - Communion

Georges Delvallée (Orgel)



Cristóbal de Morales:

"Lumen ad revelationem gentium" (Antiphon)

Leitung: Michael Noone



William Byrd:

"Nunc dimittis"

Stile antico



Heinrich Schütz:

"Herr, nun lässest du deinen Diener" SWV 433

Sächsisches Vocalensemble

Leitung: Matthias Jung



Johann Sebastian Bach:

"Bekennen will ich seinen Namen" BWV 200, Kantatensatz

Magdalena Kozená (Mezzosopran)

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Marc-Antoine Charpentier:

In festo purificationis: "Erat senex in Jerusalem", Motette

Ensemble Stimmkunst

Ensemble 94

Leitung: Kay Johannsen



Heinrich Ignaz Franz Biber:

Sonate Nr. 4 aus den "Rosenkranzsonaten": "Darstellung im Tempel - Mariae Reinigung"

Patrick Bismuth (Barockvioline)

Ensemble La Tempesta

Leitung: Patrick Bismuth



Lester Lee & Zeke Manners:

Pennsylvania Polka

Frankie Yankovic und Band



Gregorianischer Gesang:

"Adorna thalamum tuum", Responsorium der Vigil am Fest der Darstellung des Herrn

Ensemble Officium

Leitung: Wilfried Rombach



Richard Strauss:

"Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag" aus den Drei Liedern an Ophelia op. 67, Heft 1

Juliane Banse (Sopran)

Rudolf Jansen (Klavier)



Richard Rodgers:

"My funny Valentine" aus dem Musical "Babes in arms"

The New Miles Davis Quintet

SWR2 Musikstunde vom 4.5.2022 | Vorhang auf für Maria – Festtage für eine außergewöhnliche Frau (3/5)