Vorhang auf für Maria (2/5)

Früher gehörten sie zum Kanon der christlichen Feiertage, heute sind sie aus dem Bewusstsein der breiten Masse längst verschwunden: die großen Marienfeste. Die SWR2 Musikstunde stellt im Marien-Monat Mai die wichtigsten Festtage und die passenden Musiken vor. Verkündigung und Heimsuchung sind Thema der zweiten Folge.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



John Lennon, Paul McCartney:

Let it be

The Beatles



Anonymus, Christine Maria Rembeck:

Marien wart ein bot gesant

Christine Maria Rembeck (Sopran, Klavier)



Igor Strawinsky:

Ave Maria für vierstimmigen Chor a cappella

Calmus Ensemble Leipzig



Antoine Boesset:

Ecce ancilla Domini, Antiphon für Vokalensemble

Ensemble Correspondances



Heinrich Ignaz Franz Biber:

Sonata Annuntiatio Mariae

Daniel Sepec (Violine)

Hille Perl (Viola da gamba)

Lee Santana (Erzlaute)

Michael Behringer (Orgel)



Matthias Weckmann:

"Gegrüßet seiest Du, Holdselige"

Johanna Koslowsky (Sopran)

Hans Jörg Mammel (Tenor)

Cantus Cölln

Leitung: Konrad Junghänel



Anonym:

"Magnificat"

Ensemble Discantus



Johann Sebastian Bach:

"Jesus bleibet meine Freude"

Bernd Glemser (Klavier)



Johannes Eccard:

Übers Gebirg Maria geht, Liedmotette

Dresdner Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann



Johann Sebastian Bach:

Magnificat D-Dur BWV 243 (Anfang)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Magnificat - "Quia respexit"

Andrea Lauren Brown (Sopran)

Kammerchor Stuttgart

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: Frieder Bernius



John Rutter:

Magnificat - Gloria Patri et filio

Patricia Forbes (Sopran)

Cambridge Singers

City of London Sinfonia

Leitung: John Rutter

SWR2 Musikstunde vom 3.5.2022 | Vorhang auf für Maria – Festtage für eine außergewöhnliche Frau (2/5)