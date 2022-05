Vorhang auf für Maria (1/5)

Früher gehörten sie zum Kanon der christlichen Feiertage, heute sind sie aus dem Bewusstsein der breiten Masse längst verschwunden: die großen Marienfeste. Die SWR2 Musikstunde stellt im Marien-Monat Mai die wichtigsten Festtage und die passenden Musiken vor. Im ersten Teil geht es um die unbefleckte Empfängnis und Geburt.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Leonard Bernstein, Sidney Ramin, Irwin Kostal:

Nr. 5: Maria (Tony) aus: West Side Story

José Carreras (Tony)

Ein Orchester

Leitung: Leonard Bernstein



N. N.:

Christmas Lauds: Marian Antiphon 'Sub tuum praesidium'

Cistercian Monks Of Stift Heiligenkreuz



Petar Dinev:

Gottesgebärerin, Jungfrau, freue Dich!

Philippopolis



Giovanni Antonio Rigatti:

Ave Regina caelorum, marianische Antiphon

Franz Vitzthum (Countertenor)

Les Escapades



Claudio Monteverdi:

„Nigra sum sed formosa“

Emiliano Gonzalez Toro (Bariton)

L’Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar



Gregorianischer Gesang:

Sancta et immaculata, Responsorium

Ensemble Officium

Leitung: Wilfried Rombach



Michael Haydn:

Sancta et immaculata virginitas aus: Responsoria ad Matutim in Navitate Domini

Ex tempore

Leitung: Florian Heyerick



Stefano Mainetti:

Regina coeli mit Predigt von Papst Benedikt

Coro della Accademia Filarmonica Romana

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: David Firman



Giovanni Pierluigi da Palestrina:

„Quam pulchri sunt gressus tui“ aus dem „Canticum canticorum“ (Venedig 1584)

Capella Ducale Venetia

Leitung: Livio Picott



Rudolph de Lassus:

Regina coeli

Nuria Rial (Sopran)

Bell'Arte Salzburg

Leitung: Annegret Siedel



Marc-Antoine Charpentier:

Sicut spina rosam H 309, Motette zu Mariä Geburt

Les Demoiselles de Saint-Cyr

Leitung: Emmanuel Mandrin



Paul Hindemith:

Nr. 1: Geburt Mariä aus: Das Marienleben

Rosemarie Bühler (Sopran)

Chikako Lauer (Klavier)



Giacomo Carissimi:

O dulcissimum Mariae nomen

Cantus Cölln

Leitung: Konrad Junghänel



V. von : Geistliche Volkslieder Haxthausen:

Meerstern, ich dich grüße

Elisabeth Lauterbrunner (Sopran)

Gerhard Erlebach (Tenor)

Petrus Eder (Orgel)

Chor der Stiftsmusik St. Peter

Leitung: Armin Kircher

SWR2 Musikstunde vom 2.5.2022 | Vorhang auf für Maria – Festtage für eine außergewöhnliche Frau (1/5)