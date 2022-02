Von wegen "Papa Haydn"! (3/5)

Unter den Großen der Wiener Klassik gehört Joseph Haydn immer noch zu den Unterschätzten. Das Klischee vom "Papa Haydn" klingt jedenfalls herablassend. Dabei ist Haydn alles andere als altväterlich, sondern der neugierige Innovator: vor allem auf dem Feld des Streichquartetts und der Sinfonie.

In seinem Kompositionslabor experimentiert er zudem in vielen Gattungen. Die isolierte Stellung auf Schloss Esterhaza hat dabei sein Gutes. Niemand in seiner Nähe kann ihn "irremachen und quälen" und so "musste ich original werden." Die Musikstunde ist diesem Original-Genie auf der Spur und verfolgt die Rezeption seiner Werke. (SWR 2019) mehr...