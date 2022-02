Von wegen "Papa Haydn"! (1/5)

Unter den Großen der Wiener Klassik gehört Haydn immer noch zu den Unterschätzten. Das Klischee vom "Papa Haydn" klingt jedenfalls herablassend. Dabei ist Haydn alles andere als altväterlich, sondern der neugierige Innovator: vor allem auf dem Feld des Streichquartetts und der Sinfonie.

Woher kommt also die Bezeichnung "Papa", wer hat sie erfunden und was sagt Haydn dazu? (SWR 2019)

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Joseph Haydn:

4. Satz (La Poule) aus der Sinfonie Nr. 83 g-Moll Hob I:83 (2. Pariser Sinfonie)

Concentus Musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt



Joseph Haydn:

3. Satz: Menuet. Allegretto - Trio aus dem Streichquartett D-Dur, Hob III:63 op. 64 Nr. 5 (Lerchenquartett)

Danish String Quartet



Georg Friedrich Händel:

"And the glory of the Lord. Chorus" aus dem Oratorium "Messias"

Le Concert Spirituel

Leitung: Hervé Niquet



Joseph Haydn:

"Singt dem Herren alle Stimmen!", Schlusschor mit Soli aus dem Oratorium "Die Schöpfung", Hob XXI:2

Robin Johannsen (Sopran)(Gabriel; Eva)

Sebastian Kohlhepp (Tenor)(Uriel)

Michael Nagy (Bass)(Raphael; Adam)

RIAS Kammerchor

Freiburger Barockorchester

Leitung: René Jacobs



Joseph Haydn:

4. Satz: Finale. Presto aus der Sinfonie Nr. 102 B-Dur Hob. I:102 (9. Londoner Sinfonie)

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey



Luigi Cherubini:

aus: "Chant sur la Mort de Joseph Haydn"

Capella Coloniensis

Leitung: Gabriele Ferro



Joseph Haydn:

1. Satz: Adagio - Allegro con spirito aus der Sinfonie Nr. 103 Es-Dur Hob I:103 (Sinfonie mit dem Paukenwirbel)

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken



Joseph Haydn:

3. Satz: Finale. Presto aus der Klaviersonate As-Dur Hob XVI:46

Marc-André Hamelin (Klavier)

Manuskript zum Download