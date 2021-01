Mit dem NY Phil Bandwagon sind einzelne Philharmoniker in diesen Corona Zeiten in den Straßen und Parks von New York unterwegs. Die SWR2 Musikstunde blickt in dieser Zwangspause zurück: schaut Leonard Bernstein in New York dabei zu, wie er voller Enthusiasmus Orchester und Publikum umarmt, wie Sergej Koussevitzky in Boston für Probenterror, aber auch Begeisterung sorgt und was der Kontrollfreak George Szell aus dem Cleveland Orchestra alles herauskitzelt.

Musiktitel

Claude Debussy:

Danse profane

Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez

Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Nocturne aus der Schauspielmusik Shakespeares “Ein Sommernachtstraum”

Cleveland Orchestra

Leitung: Artur Rodzinski

Dmitri Schostakowitsch:

Allegretto aus der Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

Cleveland Orchestra

Leitung: Artur Rodzinski

Béla Bartók:

2. Satz: Andante tranquillo aus dem Violinkonzert Nr. 2

Isaac Stern, Violine

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Joseph Haydn:

Presto aus der Sinfonie Nr. 97 C-Dur

Cleveland Orchestra

Leitung: George Szell, 1969

Wolfgang Amadeus Mozart:

Menuett aus dem Divertimento D-Dur KV 131

Cleveland Orchestra

Leitung: George Szell

Antonin Dvořák:

Slawischer Tanz B-Dur op. 72, 6

Cleveland Orchestra

Leitung: George Szell

George Gershwin:

„Oh, I got plenty o notting“ aus der Oper “Porgy and Bess”

Williard White, Porgy

Cleveland Orchestra

Leitung: Lorin Maazel

Johannes Brahms:

Finale aus den Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 56a

Cleveland Orchestra

Leitung: Christoph von Dohnanyi

SWR2 Musikstunde vom 15.1.2021 | Von New York über Boston nach Cleveland - Zu Besuch bei drei amerikanischen Spitzenorchestern (5)