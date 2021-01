Mit dem NY Phil Bandwagon sind einzelne Philharmoniker in diesen Corona Zeiten in den Straßen und Parks von New York unterwegs. Die SWR2 Musikstunde blickt in dieser Zwangspause zurück: schaut Leonard Bernstein in New York dabei zu, wie er voller Enthusiasmus Orchester und Publikum umarmt, wie Sergej Koussevitzky in Boston für Probenterror, aber auch Begeisterung sorgt und was der Kontrollfreak George Szell aus dem Cleveland Orchestra alles herauskitzelt.



Musiktitel:

Johannes Brahms:

3. Satz Allegretto grazioso aus der Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Bernard Haitin

Edvard Grieg:

Ausschnitt aus dem 3. Satz: Klavierkonzert a-Moll op. 16

Arthur Rubinstein, Pianist

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Alfred Wallenstein

Igor Strawinksy:

„Bei Petruschka“, Szene aus dem Ballett „Petruschka“

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Pierre Monteux

Peter Tschaikowsky:

3. Satz „Valse“ aus der Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Sergej Koussevitzky

Sergej Koussevitzky:

Valse miniature op. 1, 2

Klaus Trumpf, Kontrabass

Klaus Kirbach, Klavier

Béla Bartók:

Intermezzo aus: Konzert für Orchester

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Sergej Koussevitzky

Aaron Copland:

“Tanz” aus: “Music for the theatre”

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Einojuhani Rautavaara:

“Tanglewood” aus: “Lost Landscapes”

Pekka Kuusisto, Violine

Paavali Jumppanen, Klavier

SWR2 Musikstunde vom 13.1.2021 | Von New York über Boston nach Cleveland - Zu Besuch bei drei amerikanischen Spitzenorchestern (3)