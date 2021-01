Mit dem NY Phil Bandwagon sind einzelne Philharmoniker in diesen Corona Zeiten in den Straßen und Parks von New York unterwegs. Die SWR2 Musikstunde blickt in dieser Zwangspause zurück: schaut Leonard Bernstein in New York dabei zu, wie er voller Enthusiasmus Orchester und Publikum umarmt, wie Sergej Koussevitzky in Boston für Probenterror, aber auch Begeisterung sorgt und was der Kontrollfreak George Szell aus dem Cleveland Orchestra alles herauskitzelt.

Musiktitel



Maurice Ravel:

"Les entretiens de la belle et de la bête“ aus: „Ma mère l’oye“

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Charles Munch

Gustav Mahler:

„Nun seh ich wohl, warum so dunkle Flammen“ aus: Kindertotenlieder

Jessye Norman, Sopran

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Wu Tsu-Chiang:

„Little sisters of the grassland“, Konzert für Pipa und Orchester

Liu Teh-Hai, Pipa

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Johannes Brahms:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 1 c-Moll

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Andris Nelsons

Dmitri Schostakowitsch:

5. Satz: Allegretto aus der Sinfonie Nr. 9 Es-Dur op. 70

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Andris Nelsons

Ludwig van Beethoven:

2. Satz: „Allegro ma non tanto“ aus dem Streichquartett Nr. 15 a-Moll op. 132

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Franz Welser-Möst

Peter Tschaikowsky:

„Ouverture miniature“ aus der Nußknacker-Suite op. 71

Cleveland Orchestra

Leitung: Lorin Maazel

Maurice Ravel:

„La flute enchantee“ aus „Shéhérazade“

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez

SWR2 Musikstunde vom 14.1.2021 | Von New York über Boston nach Cleveland - Zu Besuch bei drei amerikanischen Spitzenorchestern (4)