Mit dem NY Phil Bandwagon sind einzelne Philharmoniker in diesen Corona Zeiten in den Straßen und Parks von New York unterwegs. Die SWR2 Musikstunde blickt in dieser Zwangspause zurück: schaut Leonard Bernstein in New York dabei zu, wie er voller Enthusiasmus Orchester und Publikum umarmt, wie Sergej Koussevitzky in Boston für Probenterror, aber auch Begeisterung sorgt und was der Kontrollfreak George Szell aus dem Cleveland Orchestra alles herauskitzelt.

Musiktitel:

Leonard Bernstein:

Ouvertüre zur Operette „Candide“

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein, 1960

Richard Strauss:

Ausschnitt aus „Don Quixote“ op. 35

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein, 1968

Gustav Mahler:

„Rheinlegendchen“, Lied

Christa Ludwig, Mezzosopran

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein

George Gershwin:

Ausschnitt aus „An American in Paris“

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein, 1959

Johannes Brahms:

1. Satz (Ausschnitt) aus dem Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15

Glenn Gould, Klavier

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein, 1962

George Gershwin:

“Someone to watch over me" aus: "Oh Kay!” aus dem Woody Allen Film „Manhattan“

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Zubin Mehta

Johannes Brahms:

„Selig sind die, die da Leid tragen“, Chor aus „Ein deutsches Requiem“ op. 45

New Yorker Philharmoniker

Westminster Symphonic Choir

Leitung: Kurt Masur

Richard Wagner:

Prelude aus dem 3. Akt „Lohengrin“

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Lorin Maazel

Sergej Prokofjew:

Scherzo aus 2. Klavierkonzert g-Moll op. 16

Yefim Bronfman, Klavier

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Alan Gilbert

SWR2 Musikstunde vom 12.1.2021 | Von New York über Boston nach Cleveland - Zu Besuch bei drei amerikanischen Spitzenorchestern (2)