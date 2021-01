Mit dem NY Phil Bandwagon sind einzelne Philharmoniker in diesen Corona Zeiten in den Straßen und Parks von New York unterwegs. Die SWR2 Musikstunde blickt in dieser Zwangspause zurück: schaut Leonard Bernstein in New York dabei zu, wie er voller Enthusiasmus Orchester und Publikum umarmt, wie Sergej Koussevitzky in Boston für Probenterror, aber auch Begeisterung sorgt und was der Kontrollfreak George Szell aus dem Cleveland Orchestra alles herauskitzelt.

Musikliste:



Ludwig van Beethoven:

Scherzo aus der Serenade in D-Dur op. 25

The Chamber Music Society of Lincoln Center

Ludwig van Beethoven:

Menuetto, 3. Satz aus der Sinfonie Nr. 1 C-Dur

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein

Peter Tschaikowsky:

Schlusswalzer und Apotheose aus: Der Nussknacker op. 71

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Kurt Masur

Antonin Dvořák:

Scherzo aus Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein, 1962

Gustav Mahler:

Zweiter Satz aus der Sinfonie Nr. 1 D-Dur

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Bruno Walter

Sergej Rachmaninow:

1. Satz (Ausschnitt) aus dem Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30

Vladimir Horowitz, Klavier

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Eugene Ormandy, 1978

Ludwig van Beethoven:

Finale aus der Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Arturo Toscanini, 1936

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Scherzo aus der Schauspielmusik zu Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“

New Yorker Philharmoniker

Leitung: Arturo Toscanini, 1926

SWR2 Musikstunde vom 11.1.2021 | Von New York über Boston nach Cleveland - Zu Besuch bei drei amerikanischen Spitzenorchestern (1)