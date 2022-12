Neben Rentieren oder Strümpfen am Kamin gehören Christmas Carols, die einfachen, ganz hymnenartigen Lieder, zu den britischen Weihnachtstraditionen, die auch hier bei uns in Deutschland mittlerweile an Weihnachten dazu gehören. Viele Briten gehen in England von Tür zu Tür, singen traditionelle Christmas Carols und sammeln Spenden für wohltätige Zwecke. Elena Griepentrog hat sich den Traditionen mal genauer gewidmet.