Klimt - Der Kuss (5/5) Vom Klang der Bilder

Die SWR2 Musikstunde bringt Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Klingen. Wie würde Da Vincis "Mona Lisa" tönen, wäre sie eine Komposition? Und was hören wir in Klimts berühmtestes Gemälde, der Kuss? Bei Klimt strahlt er golden, doch bei allem Glanz bleibt einiges im Dunklen. Wer sind die beiden Küssenden? Was signalisiert uns der Goldrausch? Und sind die beiden Jugendstil-Gustavs – Klimt und Mahler – seelenverwandt oder fühlt sich Klimt eher von Beethoven geküsst?

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



John Barry Humphries:

Goldfinger

Shirley Bassey (Gesang)

Orchester

Leitung: John Barry



John Dowland:

If my complaints could passions move D 6

Kuss Quartett



Fritz Kreisler:

Caprice Viennois op. 2

Fritz Kreisler (Violine)

Georg Falkenstein (Klavier)



AnnenMayKantereit:

„Ganz egal“

AnnenMayKantereit



Gustav Mahler:

"Von der Jugend" aus: Das Lied von der Erde

Fritz Wunderlich (Tenor)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Otto Klemperer



Cécile Chaminade:

Finale aus dem Klaviertrio Nr. 2 a-Moll op. 34

Atos Trio



Johann Sebastian Bach:

3. Satz: Allegro aus: Konzert für Oboe, Violine, Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1060R

Helmut Hucke (Barockoboe)

Collegium Aureum

Barockvioline und Leitung: Franzjosef Maier



Ludwig van Beethoven:

Ausschnitt aus dem 4. Satz aus der Sinfonie Nr. 9 d-Moll

Gesangsolisten

MDR Rundfunkchor

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Riccardo Chailly



Charles Ives:

The unanswered question

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein



Blossom Dearie:

„Plus je t’embrasse”

Mellis & The Swing Lovers





