Monet - Impression Soleil levant (4/5) Vom Klang der Bilder

Die SWR2 Musikstunde bringt Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Klingen. Ist Debussy tatsächlich ein Impressionist à la Monet? Wer setzt die Pinselstriche seiner Momentaufnahmen in Orchesterfarben um, Berlioz, Wagner? Und wie klingt sein Sonnenaufgang in Le Havre, Impression Soleil levant?

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



George Harrison:

Here comes the sun

The Beatles



Jean-Baptiste Lully:

Le roi représentant le soleil levant aus: Ballet de la nuit en 4 entrées für Orchester

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Hector Berlioz:

Einleitung aus: Harold in Italien, Sinfonie in 4 Sätzen für Viola und Orchester op. 16

Gérard Caussé (Viola)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Leitung: John Eliot Gardiner



Hector Berlioz:

3. Satz: Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse aus: Harold in Italien

Gérard Caussé (Viola)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Leitung: John Eliot Gardiner



Johann Sebastian Bach:

Chromatische Fantasie und Fuge für Klavier d-Moll BWV 903, Fassung für Clavichord

Friedrich Gulda (Clavichord)



Richard Wagner:

„Waldweben“ aus Siegfried

Metropolitan Opera Orchestra

Leitung: James Levine



Charles Trénet:

La mer (Beyond the sea)

Stéphane Grappelli (Violine)

Django Reinhardt (Gitarre)



Jacques Offenbach:

Galop final aus „Le voyage dans la lune“

Philharmonia Orchestra

Leitung: Antonio de Almeida



Duke Ellington:

„Take the A train“

Max Roach Quintet mit Clifford Brown



Claude Debussy:

1. Akt, Einleitung aus: Pelléas et Mélisande L 88, Drame lyrique in 5 Akten

François le Roux (Bariton)

Maria Ewing (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado



Claude Debussy:

4. Akt, Nous sommes venus ici il y a bien longtemps aus: Pelléas et Mélisande L 88, Drame lyrique in 5 Akten

François le Roux (Bariton)

Maria Ewing (Sopran)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

SWR2 Musikstunde vom 14.7.2022 | Vom Klang der Bilder (4/5)