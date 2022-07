Vermeer - Das Mädchen mit dem Perlenohrring (1/5) Vom Klang der Bilder

Die SWR2 Musikstunde bringt Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Klingen. Wie würde Da Vincis "Mona Lisa" tönen, wäre sie eine Komposition? Was könnte Picasso von Bach gelernt haben? Und ist Debussy tatsächlich ein Impressionist à la Monet? In der ersten Folge geht es um Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring. Wer ist dieses Mädchen? Was sagt uns sein Blick? Wo kommt der Perlenohrring her? Ist er wertvoll? Wo kommt der Turban her? Wo die Farben? Welche Komponisten haben sich von Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" inspirieren lassen?

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Giovanni Girolamo Kapsberger:

Toccata arpeggiata für Theorbe solo

Jonas Nordberg (Theorbe)



Darius Milhaud:

„La Parisienne“ aus den „4 Images“

Nobuko Imai (Viola)

Roland Pöntinen (Klavier)



Hugo Wolf:

Nr. 1: Auch kleine Dinge können uns entzücken aus: Italienisches Liederbuch

Mojca Erdmann (Sopran)

Gerold Huber (Klavier)



György Ligeti:

Nr. 3: Allegro grazioso aus den 6 Bagatellen

Berlage Saxophone Quartet



Anton von Webern:

Einleitung: Im Sommerwind, Idylle für großes Orchester

Staatskapelle Dresden

Leitung: Giuseppe Sinopoli



George Gershwin:

Ausschnitt aus der Rhapsody in blue, Fassung für Klavier und Orchester

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Klavier und Leitung: Leonard Bernstein



Jean-Baptiste Lully:

Marche pour la Cérémonie turque aus: Le bourgeois gentilhomme

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall



Constantijn Huygens:

„T kann mijn schip niet qualik gaen“

Camerata Trajectina



Jacob van Eyk:

Präludium „Fer Fluyten-Lusthof“

Francois Lazarevitsch (Blockflöte)



Edith Piaf:

La vie en rose

Edith Piaf (Gesang)

Orchester

Leitung: Guy Luypaerts



Alexandre Desplat:

Soundtrack „Vermeers studio“

The Pro Arte Orchestra of London

Leitung: Alexandre Desplat



Claude Debussy:

„Fêtes“ aus „Trois Nocturnes“

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado



Anonymus:

Patienza

Doulce mémoire

Leitung: Denis Raisin Dadre

SWR2 Musikstunde vom 11.7.2022 | Vom Klang der Bilder (1/5)