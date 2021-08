Die Glückserkundung in der SWR2 Musikstunde führt uns heute zu magischen Glücksbiotopen, die uns glücklich machen können. Daniel Finkernagel nimmt Sie mit auf eine Reise zu Wasser, Land und in der Luft. Darunter sind Glücksorte wie Paris, die Themse in London, die Natur der griechischen Mythologie oder ein transatlantischer Luxus-Liner.



Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Hubert Giraud:

Sous le ciel de Paris

ZAZ (Gesang)

Maurice Ravel:

„Lever du jour“ aus „Daphnis et Chloé“

Rundfunkchor Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Pierre Boulez

Georg Friedrich Händel:

Alla Hornpipe aus der Wassermusik -Suite

Akademie für Alte Musik Berlin

George Gershwin:

„Walking the dog“

Katia und Marielle Labèque (Klavier)

Richard Strauss

„Auf dem Gipfel“ aus „Eine Alpensinfonie“

Symphonieorchester des BRs

Leitung: Mariss Jansons

Francis Poulenc:

2. Satz aus "Concert Champêtre"

Katerina Chroboková (Cembalo)

Anima Eterna Brugge

Leitung: Jos van Immerseel

Robert Schumann:

Nr. 5: Mondnacht aus Liederkreis op. 39

Bryn Terfel (Bassbariton)

Malcolm Martineau (Klavier)

Leonard Bernstein:

Ouvertüre zu „Candide“

Los Angeles Philharmonic

Leitung: Zubin Metha

Milton Ager:

Wochenend und Sonnenschein (Happy days are here again)

Comedian Harmonists

