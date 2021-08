Es liegt in der Natur des Menschen, dem Glück auf die Sprünge helfen zu wollen. Zur Not auch mit externen Glücksbeschleunigern wie Alkohol, Nikotin und sogar härteren Drogen. Für den schnellen Glücks-Kick werden oft bedenkliche Risiken und Nebenwirkungen in Kauf genommen. Davon erzählt so manche Komponisten-Vita, aber auch das ein oder andere Werk der Musikgeschichte.



Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Ermanno Wolf-Ferrari:

Ouvertüre zu „Il segreto di Susanna“

Ovideo Filarmonia

Leitung: Friedrich Haider

Johann Sebastian Bach:

„Sooft ich meine Tobackspfeife“ BWV 515a

Peter Schreier (Tenor)

Konrad Ragossnig (Laute)

Johann Sebastian Bach:

„Hat man nicht mit seinen Kindern ..." aus "Kaffee-Kantate" BWV 211

Klaus Mertens (Baß)

The Amsterdam Barock Orchestra

Leitung: Ton Koopman

John Adams:

Short ride in a fast machine für Orchester "Fanfare for Great Woods"

San Francisco Symphony Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas

Georg Friedrich Händel:

"Ombra mai fu" aus "Xerxes"

Andreas Scholl (Countertenor)

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: René Jacobs

Jimi Hendrix:

„Purple Haze“

Jimi Hendrix

Antonín Dvořák:

3. Satz "Furiant" aus Sinfonie Nr. 6 D-Dur op. 60

Luzerner Sinfonieorchester

Leitung: James Gaffigan

Georg Philipp Telemann:

"Conclusion"aus der Tafelmusik 1 e-Moll

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

Dimitri Schostakowitsch:

„Das Fußballspiel“ aus „Das goldene Zeitalter“ op. 22

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Leitung: Gennady Rozhdestvendsky

Das Manuskript zum Download