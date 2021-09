Wenn wir in der Musikstunde vom Glück berichten, darf der schönste und menschlichste Glückerzeuger nicht fehlen: die Liebe. Sie ist für die Musik und natürlich auch für alle anderen Künste ein Glücksfall, denn in ihr spiegeln sich alle Facetten der menschlichen Existenz - von düsterster Tragik bis zur turbulentesten Komik. Was machen Komponisten, um all diese Liebeserfahrungen in Klänge zu gießen? Daniel Finkernagel hat dazu 800 Jahre Musikgeschichte durchforstet.



Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Joseph C. Garland:

In the mood

Glenn Miller and His Orchestra

Leitung: Glenn Miller



Walther von der Vogelweide:

“Under der Linden“

Ensemble Estampie



Hector Berlioz:

"Un bal" aus "Symphonie fantastique"

London Symphony Orchestra

Leitung: Colin Davis



Henry Purcell:

„Twas within a furlong of Edinboro' town“ (3. Akt) aus „The Mock Marriage“

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar



Richard Wagner:

„Isoldes Liebestod“ aus „Tristan und Isolde“

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado



Erich Wolfgang Korngold:

1. Satz "Baby tritt in die Welt" aus "Baby Serenade" op. 24

Nordwestdeutsche Philharmonie Herford

Leitung: Werner Andreas Albert



Robert Schumann

1. Satz aus dem Streichquartett A-Dur op.41 Nr. 3

Philharmonia Quartet



Wolfgang Amadeus Mozart:

Finale aus "Le nozze di Figaro"

MusicAeterna und diverse Solisten

Leitung: Teodor Currentzis

