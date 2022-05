Auch in für die Kultur unsicheren Zeiten bleibt das Herrenhaus Edenkoben in den pfälzischen Weinbergen ein zuverlässiger Anlaufpunkt für Künstler aus aller Welt: Im August 2021 verlagerten die Veranstalter ihr Konzert mit dem Arditti Quartet in die Protestantische Kirche des Ortes, um genug Platz für Publikum zu garantieren. Vom expressiven Tonfall in Jonathan Harveys "String Quartet No. 2" bis hin zu polyphonen Energiekaskaden in Rebecca Saunders "Fletch" wurde den Hörern ein vielseitiges Programm geboten. mehr...