Johanna Zimmer

Wer herzhaft und viel lacht, tut etwas für seine Gesundheit, denn durch das Lachen sinkt der Stresspegel, werden sogar unsere Abwehrkräfte gestärkt und unsere Stimmung steigt. Auch in der Musik, durch die Musik und über Musik wird gelacht. Musikbeispiele von François Couperin, Georg Philipp Telemann oder Georg Friedrich Händel zeigen, welche Mittel Komponisten nutzen, um ihre Zuhörer zum Lachen zu bringen.



Musikliste:

Heinrich Ignaz Franz Biber:

"Die liederliche Gesellschaft" aus der Battalia a 10 D-Dur

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

Johann Sebastian Bach:

Ausschnitt aus dem Hochzeitsquodlibet BWV 524

Joanne Lunn (Sopran)

Hiroya Aoki (Countertenor)

Makoto Sakurada (Tenor)

Roderick Williams (Bariton)

Bach-Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Heinrich Isaac:

Madrigal für 4 Stimmen

Capilla Flamenca

Leitung: Dirk Snellings

Adriano Banchieri:

"Contrapuncto bestiale alle mente" aus "Das Fest am Abend des Faschingsdonnerstages vor dem Mahl"

Concerto Italiano

Leitung: Rinaldo Alessandrini

Georg Philipp Telemann:

"Die concertierenden Frösche und Krähen" und "Der Älster Schäffer Dorff Music" aus der Alster-Ouvertüre

Akademie für Alte Musik Berlin

Georg Philipp Telemann:

"So quel che se dice" aus "Pimpinone oder Die ungleiche Heirat"

Dominik Köninger (Bariton)

Akademie für Alte Musik Berlin

Georg Friedrich Händel:

Air "O ruddier than the cherry" aus "Acis and Galatea"

Stuart Young (Bass)

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers

François Couperin:

"Les Fastes de la grande et ancienne Menestrandise"

Christophe Rousset (Cembalo)

Henry Purcell:

Pox on you for a fop

The City Waites

Douglas Wootton

Johann Heinrich Schmelzer:

Sonata á Cinque per camera "al giorno delle corregie"- Der Tag des Furzes

Berliner Barock-Compagney

Joseph Haydn:

Ausschnitt aus dem Finale der Sinfonie C-Dur Hob I:90

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Simon Rattle

Carl Philipp Emanuel Bach:

Fantasie für Klavier C-Dur (Ausschnitt)

Andreas Staier (Hammerklavier)