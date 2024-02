Jauchzt! Weihnachtliche Chormusik mit dem SWR Vokalensemble

per Mail teilen

Das SWR Vokalensemble singt unter der Leitung von Yuval Weinberg Werke von Heinrich Schütz, Hugo Distler, Hye-Yeon Choi und Giacinto Scelsi. Livemitschnitt aus der Stiftskirche Stuttgart vom 11. Dezember 2020.

Programm

Heinrich Schütz

Meine Seele erhebt den Herren, Deutsches Magnificat. SWV 494

Ein Kind ist uns geboren / Das Wort ward Fleisch / Die Himmel erzählen (aus "Geistliche Chormusik 1648")

Hugo Distler

Singet dem Herrn ein neues Lied, Motette für vierstimmigen Chor op. 12, Nr. 1

O Heiland, reiß die Himmel auf / Macht hoch die Tür / Maria durch ein Dornwald ging / Nun komm, der Heiden Heiland / Es ist ein Ros entsprungen / Also hat Gott die Welt geliebt / Meine Seele erhebt den Herren / So singen wir all Amen (aus "Jahreskreis" op. 5 und "Die Weihnachtsgeschichte" op. 10)

Giacinto Scelsi

"Angelus domini nuntiavit Mariae" und "Gloria" (aus: "Tre canti sacri" für acht gemischte Stimmen)

Hye-Yeon Choi

Das himmlische Leben für sechs Stimmen

Kompositionsauftrag des Vokalensembles von 2018

Interpreten

SWR Vokalensemble

Mitglieder des Freiburger Barockorchesters:

James Munro und Dane Roberts, Violone

Lee Santana, Chitarrone

Torsten Johann, Orgel

Dirigent: Yuval Weinberg

Das erste Weihnachtskonzert mit Yuval Weinberg ist ein geradezu durchkomponiertes Programm: Ohne Publikum, dafür aber live gesendet und gestreamt, jubeln Weihnachtsmotetten und Choräle von Hugo Distler und Heinrich Schütz um die Wette. Mitglieder des Freiburger Barockorchesters tragen dazu bei, die Grenzen zwischen Altem und Neuem, Bekanntem und Unbekanntem verschwimmen zu lassen. Giacinto Scelsi schafft mit seinen lateinischen Gebeten meditative Räume und Hye-Yeon Choi lässt in ihrer Komposition "Vom Himmlischen Leben" die Engel nach Herzenslust kichern und lachen.