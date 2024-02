Spendengala erstmalig mit dem SWR Vokalensemble

Seit dem ersten Adventswochenende gehört auch das SWR Vokalensemble der Herzenssache-Familie an. Mit drei musikalischen Einlagen durfte das SWR Vokalensemble den Abend der Spenden-Gala '19 mitgestalten.

Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Englisches Traditional (arrangiert von David Willcocks)

SWR Vokalensemble, Leitung: Martina Batič

Still, Still, Still, Weil's Kindlein Schlafen Will

Still, Still, Still, Weil's Kindlein Schlafen Will

Weihnachtslied (arrangiert von Oliver Gies)

SWR Vokalensemble, Leitung: Martina Batič

In The Bleak Mindwinter

In The Bleak Mindwinter

Melodie und Satz von Gustav Holst

SWR Vokalensemble, Leitung: Martina Batič

Der Abend in Bildern

Spenden Sie weiter! Mit der sicheren Online-Spende der Herzenssache geht das rund um die Uhr