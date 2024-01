Neue Vokalmusik für Amateurchöre

Dem Werk von Komponist Rupert Huber liegt ein anonymer Text zu Grunde. Es werden Konsonanten und Vokale eines sinnfreien Textes gesprochen und gesungen, welche in ein stimmiges "o.k." am Ende führt. Das SWR Vokalensemble hat das Werk am 2. Oktober 2015 im Rahmen der chor.com uraufgeführt.