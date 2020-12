Der Dirigent und Geiger Reinhard Goebel nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über Beethoven spricht. In seiner für SWR2 produzierten 5-teiligen Beethoven-Reihe gibt er am Beispiel von fünf Werken Einblicke in sein ganz persönliches Beethoven-Verständnis. Dabei bürstet er auch schomal liebgewonnene Denk- und Hörgewohnheiten gegen den Strich. In dieser dritten Folge deckt er am Beispiel des Scherzos der 3. Sinfonie „Beethovens Unerfahrenheit“ in Fragen der musikalischen Notation auf – und warum sie zum Problemfall für heutige Interpreten wird. mehr...