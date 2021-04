Violinwerke von Niels Wilhelm Gade

Niels Wilhelm Gade:

Violinsonate Nr. 1 A-Dur op. 6

Violinsonate Nr. 2 d-Moll op. 21

Violinsonate Nr. 3 B-Dur op. 59

Maria-Elisabeth Lott (Violine)

Sontraud Speidel (Klavier)

(Konzert vom 14. November 2017 im Velte-Saal der Hochschule für Musik Karlsruhe)

Die Violinsonaten des dänischen Schumannianers Niels Wilhelm Gade sind eindrucksvolle Musik mit nordischer Tönung in der Melodik und detailreicher Kompositionstechnik. Und sie sind nach wie vor wenig bekannte Werke, die immer wieder zur Entdeckung lohnen. Der in Kopenhagen geborene Gade war selbst Geiger und wirkte in Leipzig u. a. als Dirigent des Gewandhausorchesters. Die beiden Künstlerinnen Maria-Elisabeth Lott und Sontraud Speidel präsentierten seine Violinsonaten in einem Konzertabend, der nun als CD erscheint.