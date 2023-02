Vincenzo Bellini: "I Capuleti e i Montecchi"

per Mail teilen

Tragedia lirica in 4 Teilen

Giulietta: Anna Netrebko

Romeo: Elīna Garanča

Capellio: Tiziano Bracci

Tebaldo: Joseph Calleja

Lorenzo: Robert Gleadow

Wiener Singakademie

Wiener Symphoniker

Leitung: Fabio Luisi

Vincenzo Bellinis Oper trägt zwei Familiennamen im Titel. Es sind die der Familien des unsterblichen Liebespaares Romeo und Julia. Mit Shakespeares bekannter Tragödie hat die Oper aber nur entfernt zu tun. Eine der größten Interpretinnen des Romeo war Wilhelmine Schröder-Devrient, unendlich bewundert von Richard Wagner in dieser Partie. An dieser Interpretationsgeschichte müssen sich auch heute noch Größen wie Elīna Garanča in unserer Aufnahme messen lassen.