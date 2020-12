"Wenn man dem Publikum so richtig ins Auge schauen kann, dann ist das schwerer als wenn man eine anonyme Gruppe vor sich hat", sagt Karl-Heinz Steffens. Der ehemalige Dirigent der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wird morgen abend, zusammen mit Alexander Hülshoff und Michal Friedlander, die Saison an der Villa Musica eröffnen. Anders als sonst, wird er dabei nicht seinen Dirigentenstab, sondern seine Klarinette in der Hand halten. Klar sei er aufgeregt, so Steffens. Aber als Musiker oder Musikerin kenne man das von früher, aus den jeweiligen eigenen Anfangsjahren. Da sei das Publikum meistens auch nicht so groß gewesen. Momentan sei die Anzahl der Zuhörer und Zuhörerinnen halt aufgrund von Corona sehr klein. "Es ist schade, aber so sind nun mal die Zeiten. Irgendwann wird auch das vorbeigehen." mehr...