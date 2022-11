SWR2 Musik

"Vieux Noël" – Orgelwerke von César Franck zur Weihnachtszeit

Carsten Wiebusch (Orgel)

César Franck:

7 Stücke G-Dur und g-Moll aus "L'Organiste"

7 Stücke e-Moll und E-Dur "Pour le temps de Noël"

Pastorale E-Dur M 31 (op. 19)

(Einspielungen vom September 2021 auf der Klais-Orgel der Christuskirche Karlsruhe und vom November 2021 auf der Eule-Orgel der Konstantinbasilika in Trier)



César Franck:

Ave Maria FWV 62

Anne Flender (Sopran)

Carsten Wiebusch (Orgel)



Es sind Kompositionen aus dem Organisten-Alltag: Was César Franck in seiner Sammlung "L'Organiste" an kürzeren, jedoch kompositorisch sehr elaborierten Stücken für den gottesdienstlichen Gebrauch schrieb, wurde als "Pièces pour Orgue-Harmonium" herausgegeben. Auch für die Weihnachtszeit enthält diese Sammlung Miniaturen, die in der neuen Einspielung durch Carsten Wiebusch ihr koloristisches Potenzial voll entfalten. Am 10. Dezember jährte sich in diesem Jahr der Geburtstag von César Franck zum 200. Mal. Mit den weihnachtlichen Stücken soll an diesen großen Organisten des 19. Jahrhunderts in Neuaufnahmen erinnert werden.