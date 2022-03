Axel Brüggemann zu Valery Gergiev: Der Rauswurf in München kommt zu spät

Das Ultimatum ist abgelaufen, der Dirigent Valery Gergiev hat sich nicht von Putin und seinem Krieg gegen die Ukraine distanziert. Nach Mailand, Wien, New York und Verbier folgt jetzt auch der Rausschmiss in München. Zu spät, meint unser SWR2 Kommentator Axel Brüggemann.

Das war es also, um Mitternacht ist das Ultimatum verstrichen, das Münchens Bürgermeister Dieter Reiter dem Dirigenten Valery Gergiev gestellt hat: Entweder der russische Maestro distanziert sich von Putins Krieg gegen die Ukraine, oder er fliegt als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker raus. Nun hat Bürgermeistrer Reiter die Konsequenzen gezogen und Gergiev mit sofortiger Wirkung rausgeschmissen.

Zahlreiche verlorene Engegements: New York, Verbier, und Mailand

Seit der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter das Ultumatum gestellt hat, ist viel passiert. Die Wiener Philharmoniker haben sich spät, aber nicht zu spät – quasi in letzter Sekunde – von Gergiev als Dirigenten auf ihrer USA-Tour in der Carnegie-Hall getrennt. Die MET in New York hat Gergiev rausgeschmissen, und selbst das Verbier-Festival, das zum großen Teil von russischem Geld finanziert wird, trennte sich von seinem künstlerischen Leiter, Valery Gergiev.

Vor München hatten bereits Mailand und die Mailänder Scala dem Dirigenten ein Ultumatum gestellt. Und auch sein Agent, Marcus Felsner, hat Gergiev rausgeschmissen: unter Krokodilstränen.

Gergiev als politische Figur

Seien wir ehrlich: Gergiev war schon lange als Chef eines deutschen Orchesters nicht mehr haltbar. Dass er es nicht einmal für nötig hielt, auf Reiters Ultimatum zu antworten, ist der Schlusspunkt einer Ära, in der der Dirigent der Stadtpolitik auf der Nase herumgetanzt ist.

Er hat die homophonen Gesetze Putins unterstützt, die Annektion der Krim, und er hat im syrischen Palmyra für Assad gespielt. Jeder einzelne Punkt war ein Grund, ihn in München rauszuschmeißen. Ich selber habe über all diese Ausfälle berichtet und bei den Münchner Philharmonikern um Stellungnahme gebeten, und jedes Mal ließ Intendant Paul Müller die gleiche Antwort schicken: Das sei Gergievs Privatmeinung, die würde man nicht kommentieren.

Der Rauswurf kommt zu spät

Zu lange hat man in München aus Profitgier an Gergiev festgehalten. Gergiev hat sich für nichts entschuldigt, nichts gerade gerüttelt, keine Empathie gezeigt. Noch nie. Ihn jetzt rauszuwerfen – so wie Mailand, Verbier, New York und andere – ist spät, und für ein Deutsches Orchester vielleicht sogar: zu spät!

Es geht hier nicht um Ideologie, oder darum, Künstlerinnen oder Künstler einem Gesinnungstest zu unterziehen. Es geht um unsere Demokratie. Denn am Ende ist es so: Viele Gergievs machen einen Putin.