In diesem Jahr feiern nicht nur die Donaueschinger Musiktage Jubiläum, sondern auch das Experimentalstudio des SWR. Genau halb so alt ist es und begleitet das Festival vom ersten Jahr an. Als Spitze der Avantgarde ist es unterwegs, aber auch als Diskussionsforum für alle, die an zeitgenössischer Musik interessiert sind. Die großen Komponisten der Avantgarde waren hier zu Gast und loteten die technischen Möglichkeiten aus, von Pierre Boulez und Luigi Nono über Cristóbal Halffter und Dieter Schnebel bis hin zu Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin und Mark Andre. Lydia Jeschke mit einem Blick in die Geschichte und Gegenwart des SWR Experimentalstudios. mehr...