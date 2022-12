Verwandt und doch so anders?

Vom Suchen und Finden der eigenen Musikerpersönlichkeit

Von Ilona Hanning

Wenn man in einer Familie aufwächst, in der alle Musik machen und komponieren, hat man es schwer sich zu profilieren, sein eigenes Musiker-Ich und seine eigene Komponistenhandschrift zu finden. Ist man in puncto Musik dann eher Konkurrent oder lernt man auch von seinen Familienmitgliedern? Was schaut man sich ab, was nicht? Wir gucken, wie das bei den Brüdern Francœur war, bei Alessandro und Marcello Benedetto, bei Louis Couperin und seinem Neffen François und den Benda-Brüdern.