Verhandlungssache: Studio oder Laptop?

Was die Musik des Schweizers Stefan Keller so faszinierend macht, ist ihre Tiefenwirkung. Man kann sich in Details verlieren, ihr beim Schaukeln, Stocken, Wirbeln zuhören und vor allem einen enormen Reichtum an Bewegungsmustern entdecken. Das Stuttgarter Ensemble Ascolta hat im SWR-Studio in großen und kleinsten Besetzungen Tiefenschärfe und Spielfreude ins Gleichgewicht gebracht.