Mehr als 1700 Kantaten hat Georg Philipp Telemann komponiert – und das sind nur die Kirchenkantaten! Viele dieser Werke lagern noch unerschlossen in den Archiven, so auch in Frankfurt, wo Telemann ab 1712 Städtischer Musikdirektor war. Immerhin 72 Kantaten, die Telemann für die Sonn- und Feiertage geschrieben hat, werden in den kommenden fünf Jahren zu einem Großteil neu ediert und vom Neumeyer Consort und den Gutenberg Soloists aus Mainz erstmals auf CD eingespielt. Ursula Böhmer hat bei den Proben zugehört. mehr...