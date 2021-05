Wer sind wir? Was machen wir hier? Wo gehen wir hin? – Ein Blick in den Sternenhimmel wirft so einige Fragen auf, die sich der Schlagzeuger Alexej Gerassimez gestellt hat. Musikalische Antworten auf diese Fragen sind auf seiner neuen CD „Starry Night“ zu finden. Hier musiziert Alexej Gerassimez zusammen mit dem Signum Saxophone Quartet. Neben Bearbeitungen klassischer Werke und Filmmusik von John Williams ist ein Auftragswerk des neuseeländischen Komponisten John Psathas und mit dem Werk „Rebirth“ eine Eigenkomposition des Schlagzeugers zu hören. Alexej Gerassimez wirft im SWR2 Musikgespräch mit Martin Hagen einen Blick in die Sterne und stellt seine neue CD vor. mehr...